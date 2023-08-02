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Избитый мигрантом в Челябинской области участник СВО умер, не приходя в сознание

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Участник специальной военной операции Антон Чашкин, впавший в кому после нападения в Челябинской области, скончался в больнице, сообщает RT.

Боец умер 2 августа, не приходя в сознание, рассказала журналистам супруга Чашкина Юлия. 3 августа женщина поедет на опознание.

Антон получил тяжёлую травму ночью 22 июля в баре «Кайф», который находится на улице Советской города Юрюзани Челябинской области. Боец приехал в отпуск после 10 месяцев на передовой. После общения с семьёй собирался вернуться в зону СВО.

В баре у мужчины произошёл конфликт с 24-летним мигрантом, по неофициальным данным, гражданином Таджикистана. Приезжий назвал Антона агрессором, началась ссора. Выяснять отношения люди отправились на улицу, мигрант исподтишка ударил Чашкина, он упал, ударился головой.

Юлия Чашкина рассказала, что муж больше не вставал, а напавший скрылся. По её словам, Кароматулло не первый раз задирает посетителей бара, дело доходило до драки. Сотрудники бара заявили, что подозреваемый приходил в заведение вместе с работниками стройки, но конфликтных ситуаций не было.

После драки Антона привезли в больницу, но госпитализировать его отказались, заявив, что военный пьяный и просто спит. Уже утром, когда состояние мужчины не изменилось, родственники повторно привезли Чашкина больницу.

Врачи диагностировали гематомы головного мозга, перелом костей черепа. Чашкину сделали операцию, ввели в медикаментозную кому. Через пять дней пациента на вертолёте перевезли в больницу в Челябинск.

— Антону планировали сделать повторную КТ, выводить из комы, — сказала Юлия Чашкина. Однако боец скончался на больничной койке, не приходя в сознание.

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