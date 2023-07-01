Суббота, 1 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Избитый и потерявший память участник СВО найден в Брянской области

7info
Image by pressfoto on Freepik

Избитого и потерявшего память участника СВО нашли в Брянской области, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, пострадавший — разведчик артиллерии. Мужчину без сознания обнаружили на улице Брянска прохожие. У пострадавшего травма головы, в больнице пациенту сделали операцию.

Раненый частично потерял память. Мужчина не помнит, как получил травму. По его словам, вышел погулять после дождя, услышал сзади детский смех, получил удар по голове.

Пациент не помнит, откуда он, где находится воинская часть, когда заканчивается отпуск.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани в районе посёлка Сысоево появится новое кладбище «Успенское»

Проектную документацию подрядчик должен сдать до 22 декабря.

Потепление до +27 и гроза ожидаются в Рязанской области в воскресенье 2 июля

Метеорологи прогнозируют местами небольшие дожди, днём в отдельных районах возможны грозы.

Военнослужащий из Вологодской области погиб в ходе СВО

О смерти земляка сообщил ВКонтакте глава округа Александр Косёнков.

В квартире в центре Москвы женщина покончила с собой из-за предательства

Женщина оставила предсмертную записку, в которой написала: «Я не выдержала предательства».

В Рязани состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню ветеранов боевых действий

Ветеранам и участникам специальной военной операции вручены Памятные знаки губернатора Рязанской области.

В Рязани прошла выставка-парад транспорта Госавтоинспекции и экстренных служб

Колонна спецтехники проехала по улицам Рязани до площади Театральной. Там полюбоваться на автомобили, мотоциклы смогли горожане.

Труп мужчины обнаружили в квартире дома в Касимове

Тело обнаружили 30 июня. По предварительным данным, смерть человека не была криминальной.

Мужчина застрелил сына и покончил с собой в Татарстане

В Нижнекамске мужчина застрелил сына из охотничьего ружья и покончил жизнь самоубийством.

В Канищево попал в ДТП маршрутный автобус

Авария случилась в микрорайоне Канищево напротив ТЦ «Кит». По словам очевидца, в автобусе попадали пассажиры.

На улице Советской Армии в Рязани 1 июля на дороге разлито неизвестное вещество

В месте разлива трудно ехать, машина плохо оттормаживается.

Депутат Дмитрий Хубезов и рязанские врачи возвращаются в зону спецоперации

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хебезов сообщил в соцсетях о возвращении на Донбасс.

ФСБ сообщила подробности учений, прошедших в Рязани 30 июня

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации