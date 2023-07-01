Избитый и потерявший память участник СВО найден в Брянской области

Избитого и потерявшего память участника СВО нашли в Брянской области, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, пострадавший — разведчик артиллерии. Мужчину без сознания обнаружили на улице Брянска прохожие. У пострадавшего травма головы, в больнице пациенту сделали операцию.

Раненый частично потерял память. Мужчина не помнит, как получил травму. По его словам, вышел погулять после дождя, услышал сзади детский смех, получил удар по голове.

Пациент не помнит, откуда он, где находится воинская часть, когда заканчивается отпуск.