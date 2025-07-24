Избирком заверил новые списки кандидатов на выборы в Рязанскую облдуму

В среду, 23 июля, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области. Обсуждались ключевые вопросы, связанные с подготовкой к выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва

Принято решение о приостановлении полномочий одного из членов Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса.

Из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», исключены два кандидата.

Зарегистрирован список кандидатов от Рязанского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Заверены списки кандидатов, выдвинутые следующими избирательными объединениями:

— политической партия «Российская экологическая партия “ЗЕЛЁНЫЕ”»,

— политической партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»,

— политической партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов и зарегистрированы уполномоченные представители избирательного объединения «Рязанское региональное объединение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области».

Утверждён порядок жеребьёвки бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами и избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов.

Назначены члены территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса в Касимовском районе и Советском районе г. Рязани.