Избирком заверил новые списки кандидатов на выборы в Рязанскую облдуму

В среду, 23 июля, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области. Обсуждались ключевые вопросы, связанные с подготовкой к выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва
Принято решение о приостановлении полномочий одного из членов Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса.
Из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», исключены два кандидата.
Зарегистрирован список кандидатов от Рязанского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Заверены списки кандидатов, выдвинутые следующими избирательными объединениями:
— политической партия «Российская экологическая партия “ЗЕЛЁНЫЕ”»,
— политической партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»,
— политической партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов и зарегистрированы уполномоченные представители избирательного объединения «Рязанское региональное объединение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области».
Утверждён порядок жеребьёвки бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами и избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов.
Назначены члены территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса в Касимовском районе и Советском районе г. Рязани.