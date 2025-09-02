Избирком вынес предупреждение Александру Шерину

Избирательная комиссия Рязанской области вынесла предупреждение зарегистрированному кандидату в депутаты Рязанской областной Думы Александру Шерину. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Шерин выдвинут кандидатом региональным отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Жительница города пожаловалась в Избирком на размещение агитационного материала кандидата.

Мэрия Рязани согласовала Александру Шерину проведение пикета 22 августа на площади Победы около МКЦ с использованием сборно-разборной конструкции с агитационным материалом. Вечером конструкцию должны были убрать, но сделано это не было. Баннер оставался на месте и на следующий день, что является нарушением.

Кроме того, Шерин получил разрешение на пикет около одного из домов по улице Дзержинского, но агитационный баннер был замечен у другого дома. Это также является нарушением.

В итоге Избирком Рязанской области вынес предупреждение кандидату в депутаты Рязанской областной Думы.

Голосование на выборах депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва состоится 12, 13 и 14 сентября 2025 года.