Избирком сообщил результаты досрочных выборов глав поселений в Касимовском районе

Завершился подсчёт голосов на досрочных выборах глав Погостинского и Савостьяновского сельских поселений Касимовского района Рязанской области. Результаты сообщил телеграм-канал регионального Избиркома.

Погостинское сельское поселение:

Явка — 58,16%

Трусова Елена Николаевна (выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Касимовского района) — 98,02% (248 голосов);

Колобухов Дмитрий Михайлович (выдвинут Региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России) — 0,40% (1 голос);

Шурдис Владимир Эдуардович (выдвинут в порядке самовыдвижения) — 0,40% (1 голос);

Матькова Елена Леонидовна (выдвинута в порядке самовыдвижения) — 0,00% (0 голосов).

Савостьяновское сельское поселение:

Явка — 56,53%

Липатова Евгения Анатольевна (выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Касимовского района) — 95,98% (191 голос);

Красильникова Илона Игоревна (выдвинута Региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России) — 1,51% (3 голоса);

Третьяков Игорь Сергеевич (выдвинут в порядке самовыдвижения) — 1,51% (3 голоса).

Обращений от участников избирательного процесса в избирательные комиссии не поступало.