19.4 C
Рязань
Четверг, 16 июня, 2022

Избирком Рязанской области: голосование на выборах губернатора пройдёт 9, 10 и 11 сентября

spot_img
Татьяна Проводина

Избирком Рязанской области: голосование на выборах губернатора пройдёт 9, 10 и 11 сентября

http://www.ryazan.izbirkom.ru/news/3_1.jpg

Рязанский областной избирком провёл 17-ое заседание. Об этом говорится на сайте ведомства. Члены комиссии с правом решающего голоса обсудили ротацию членов отдельных избирательных комиссий региона.

Секретарь областной избирательной комиссии Сергей Борисович Скобелев сообщил о том, что проголосовать на выборах, назначенных на 11 сентября этого года, можно будет в течение трёх дней: 9-го, 10-го и 11 сентября.

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса рассмотрели календарный план мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов, а также форму печатей избиркомов, ведущих подготовку к голосованию.

Олеся Олеговна Пронякина, зампред избирательной комиссии, предложила обсудить наделение членов комиссии с правом решающего голоса полномочиями по составлению административных протоколов.

Также на заседании обсудили ротацию резерва участковых избирательных комиссий.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7