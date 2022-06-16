Избирком Рязанской области: голосование на выборах губернатора пройдёт 9, 10 и 11 сентября

Рязанский областной избирком провёл 17-ое заседание. Об этом говорится на сайте ведомства. Члены комиссии с правом решающего голоса обсудили ротацию членов отдельных избирательных комиссий региона.

Секретарь областной избирательной комиссии Сергей Борисович Скобелев сообщил о том, что проголосовать на выборах, назначенных на 11 сентября этого года, можно будет в течение трёх дней: 9-го, 10-го и 11 сентября.

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса рассмотрели календарный план мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов, а также форму печатей избиркомов, ведущих подготовку к голосованию.

Олеся Олеговна Пронякина, зампред избирательной комиссии, предложила обсудить наделение членов комиссии с правом решающего голоса полномочиями по составлению административных протоколов.

Также на заседании обсудили ротацию резерва участковых избирательных комиссий.