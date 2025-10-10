Избирательная комиссия Рязанской области продолжает работу по повышению правовой и электоральной культуры среди молодёжи.

В Сараевском агротехнологическом колледже прошла встреча в рамках проекта «ГосСтарт.Политика». Член Избирательной комиссии Рязанской области Татьяна Зенина рассказала студентам о значении выборов и основах избирательного законодательства.

Избирательная комиссия Рязанской области продолжает серию встреч в рамках проекта «ГосСтарт.Политика.

Очередное познавательное мероприятие прошло для школьников Казачинской средней школы Шацкого района. На встрече выступила Татьяна Зенина, член Избирательной комиссии Рязанской области.

Проект «ГосСтарт.Политика» продолжает объединять активную и любознательную молодёжь Рязанской области.

На этот раз участниками встречи стали ученики старших классов школы № 75 г. Рязани. Встречу провела заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Олеся Пронякина.

В школе № 7 «Русская классическая школа» города Рязани прошла встреча в рамках проекта «ГосСтарт.Политика».

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев рассказал ученикам 11-го класса о выборах, гражданской ответственности и роли каждого голоса.

Ребята активно участвовали в беседе, обсуждая, как их решения могут влиять на будущее страны.