Избила до смерти: жительница Рязанской области обвиняется в убийстве матери

Жительница Рязанская области 54 лет обвиняется в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале декабря 2024 года в утреннее время обвиняемая находилась дома у своей пожилой матери. На фоне словесного конфликта женщина нанесла потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. С места преступления скрылась. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд города Рязани.