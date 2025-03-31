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Происшествия

Избила до смерти: жительница Рязанской области обвиняется в убийстве матери

Анастасия Мериакри

Жительница Рязанская области 54 лет обвиняется в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале декабря 2024 года в утреннее время обвиняемая находилась дома у своей пожилой матери. На фоне словесного конфликта женщина нанесла потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. С места преступления скрылась. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд города Рязани.

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