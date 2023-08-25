Из-за стрельбы в Дядькове возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в рязанском посёлке Дядьково. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Вечером 23 августа находившийся в состояния алкогольного опьянения мужчина возмутился шумом соседей. Мужчина отправился к их квартире и два раза выстрелил из ружья в их дверь. Вернувшись в свою квартиру, продолжая грубо нарушать общественный порядок, он произвел несколько беспорядочных выстрелов в потолок и окно. По приезду сотрудников правоохранительных органов сопротивление не оказал. Как итог — нарушителя задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, решается вопрос о заключении его под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.