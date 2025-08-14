Из-за ремонта трубы остались без горячей воды жители двух районов Рязани

МУП «РМПТС» сообщило о временном отключении горячей воды в двух районах города Рязани. Причина — ремонтные работы на трубопроводе.

До полуночи 14 августа горячего водоснабжения не будет по следующим адресам в Октябрьском и Советском районах:

улица Куйбышевское шоссе: дом 14/1;

улица Трудовая: дома 1/1, 5/8, 7, 24/38;

улица Ломоносова: дома 9к1, 23, 44;

улица Пугачева: дома 14, 15;

улица Южный переулок: дом 10;

улица Халтурина: дома 1б, 9, 10;

улица Есенина: дома 41, 43, 45, 45к1, 47/24, 71, 108, 110;

улица Колхозная: дом 12;

улица Зои Космодемьянской: дом 33;

улица Горького: дома 15, 15к1, 80;

улица Фрунзе: дома 2, 2 стр. 1;

улица Полевая: дом 4;

улица Яхонтова: дом 15;

улица Маяковского: дом 22;

улица Введенская: дома 86, 86к1.

Также ремонт затронет несколько социально значимых объектов: детскую поликлинику № 2, школу № 41, больницу УВД и детские сады № 69, 77, 78, 111, 141.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 55-05-86.