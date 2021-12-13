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Понедельник, 13 декабря, 2021
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Из-за ремонта теплотрассы на улице Разина в Рязани перекрыли движение транспорта

7info7

13 декабря в районе дома №27 по улице Разина произошла авария на теплотрассе. Ремонтная бригада РМПТС уже приступила к ликвидации её последствий, сообщили в горадминистрации.

Из-за ремонта на участке, где проводится ремонт, перекрыли движение  транспорта. Движение возобновят 17 декабря. Место проведения работ огородили.

В связи с закрытием проезда изменится движение автобусов маршрута №68. На пути из центра города они будут проезжать по своему маршруту, в обратном направлении – через улицы Телевизионную, Ломоносова, Трудовую. Далее – по своему маршруту.

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В мэрии просят рязанцев учитывать эту информацию при планировании движения.

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