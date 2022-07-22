Из-за ремонта теплосетей на улице Вокзальной ограничат движение транспорта

Из-за капитального ремонта теплосетей в районе дома №55б по улице Вокзальной будет ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Будут закрыты две полосы в сторону площади Ленина с 10.00 22 июля и до 20.00 23 июля. Также запланировано перекрытие движения у дома №28 с закрытием двух полос в сторону Московского шоссе с 20.00 23 июля до 24.00 25 июля.

Места работ огородят, там установят предписывающие и предупреждающие знаки. Из-за перекрытия движения троллейбусы маршрута №2 на участке от остановочного пункта «Дом художника» будут следовать по Первомайскому проспекту до остановки «Вокзал Рязань-2». В обратном направлении также по Первомайскому проспекту.

Администрация просит рязанцев учитывать эту информацию при планировании маршрута.