Из-за ремонта теплосетей на улице Новой ограничат движение

На улице Новой в Рязани ограничат движение из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь идёт об участке от дома №68/22 до дома №84. Ограничат движение в 10.00 19 августа и возобновят в 23.00 31 августа. Планируется закрытие выделенной полосы для движения маршруток в сторону улицы Радиозаводской и ограничение движения по одной полосе в сторону улицы Белинского.

Место работ будет огорожено, там установят предупреждающие знаки.

В связи с ограничением движения, городской пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме:

троллейбусы маршрута №2 при движении из Дашково-Песочни от остановочного пункта «Кальное» следуют по Касимовскому шоссе, улице Есенина, улице Ленина, улице Соборной, Первомайскому проспекту до остановки «Дом художника», далее по своему маршруту. При движении от конечного остановочного пункта «Октябрьский городок» схема движения не изменится.

Мэрия просит учитывать рязанцев эту информацию при планировании движения.