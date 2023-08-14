Из-за ремонта газовых сетей на улице Свободы перекроют одну полосу

Из-за ремонта газовых сетей на улице Свободы с 14:00 14 августа до окончания работ будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает городская администрация, движение будет перекрыто на одной полосе в районе РГУ в сторону площади Свободы.

Общественный транспорт будет следовать по измененной схеме: троллейбусы маршрутов №№3, 10 при движении от пл. Ленина на участке пути между остановочными пунктами «Библиотека им. Горького» и «Мясокомбинат» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Ленина, Есенина, далее по своим маршрутам, при движении в обратном направлении схема движения не меняется.