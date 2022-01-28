Из-за пожара в селе Шумашь под Рязанью без жилья осталась семья с 4 детьми

В результате пожара в селе Шумашь Рязанского района без жилья осталась семья с четырьмя детьми, сообщает администрация района.

Информация о возгорании жилого дома в Шумаши поступила 28 января в 13:55.

Огонь полностью уничтожил здание изнутри. Пострадавших нет. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность отопительного котла.

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Оставшаяся без крова семья остановилась у родственников. Как заявили в администрации Рязанского района, при необходимости погорельцам будет предоставлено жильё в маневренном фонде.