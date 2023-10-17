Из-за повреждения на электросетях в Рязани остановились троллейбусы, сообщила пресс-служба администрации города.

17 октября с 05.25 отключена электроэнергия на ул. Щедрина, Полонского, пл. Театральной, ул. Введенской, Радищева, Горького, Почтовой, Новослободской, Ленина. Бригады «РГРЭС» направлены на устранение аварии.

Движение троллейбусов маршрутов №№3, 5, 13 остановлено. Троллейбус №10 едет до Соборной.

Сейчас на маршрутах работают троллейбусы МАЗ на автономном ходу: на маршруте №13 — два троллейбуса, на маршруте №5н — один троллейбус, на маршруте №5в — один троллейбус, на маршруте №3 — один троллейбус.