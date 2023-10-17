Вторник, 17 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Из-за повреждения на электросетях в Рязани остановились троллейбусы

7info

Из-за повреждения на электросетях в Рязани остановились троллейбусы, сообщила пресс-служба администрации города.

17 октября с 05.25 отключена электроэнергия на ул. Щедрина, Полонского, пл. Театральной, ул. Введенской, Радищева, Горького, Почтовой, Новослободской, Ленина. Бригады «РГРЭС» направлены на устранение аварии.

Движение троллейбусов маршрутов №№3, 5, 13 остановлено. Троллейбус №10 едет до Соборной.

Сейчас на маршрутах работают троллейбусы МАЗ на автономном ходу: на маршруте №13 — два троллейбуса, на маршруте №5н — один троллейбус, на маршруте №5в — один троллейбус, на маршруте №3 — один троллейбус.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах