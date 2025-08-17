Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задерживаются 14 поездов

В Воронежской области на станции Лиски из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата задерживаются 14 поездов. Об этом пишет телеграм-канал «ФПК. Лучше поездом!».

Задержка движения составляет до 2,5 часов.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и поддержку. Железнодорожники принимают все меры для сокращения времени ожидания.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).