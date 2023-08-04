Из-за капремонта теплосетей на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта

В Рязани на улице Грибоедова на несколько дней изменится схема движения транспорта. Причина — капитальный ремонт теплосетей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение ограничат на участке дороги с круговым движением от пересечения с улицей Фирсова до пересечения с улицей Попова. Ограничения введут в 23.55 4 августа и снимут в 4.30 7 августа.

На время проведения работ там установят предупреждающие знаки. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов в выходные дни.

Кроме того, рязанцев предупреждают об изменении схемы движения общественного транспорта.

Как будет работать общественный транспорт в выходные в Рязани на улице Грибоедова?