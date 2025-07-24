Из-за демографической ямы 90-х в начальных классах школ появятся «лишние» учителя

С нового учебного года в российских начальных школах (1–4 классы) будет на 346,7 тысячи учеников меньше, чем в прошлом. Об этом сообщают аналитики, опираясь на данные о рождаемости. Снижение численности учащихся приведёт к сокращению до 17 тысяч учителей уже в ближайшее время. Минпросвещения подтвердило, что до 2040 года ожидается дальнейшее падение числа школьников, и сейчас ведомство занимается вопросом переподготовки высвобождающихся педагогов. Об этом пишут «Известия».

Сокращение числа школьников: прогнозы

По данным профсоюза «Учитель», сокращение количества учеников начальной школы продолжится. В 2026/27 учебном году в первый класс пойдёт на 429,7 тыс. детей меньше, чем годом ранее, а в 2027/28 — ещё на 411 тыс. меньше. Причина — в демографической яме: в школу сейчас идут дети, рождённые в начале 2010-х, от женщин, родившихся в конце 90-х — начале 2000-х годов, когда уровень рождаемости был минимальным.

Как сообщила оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова, в 2025 году «лишними» станут 17,3 тыс. учителей начальных классов, а в следующие два года — ещё более 40 тыс. педагогов. Часть из них может перейти в среднюю школу после повышения квалификации. Однако с 2028 года и там начнётся спад: ожидается сокращение учеников на 1,4 млн человек до 2031 года.

По данным Минпросвещения, сегодня на одного учителя приходится в среднем 17 учеников, что сопоставимо с показателями советского времени. Это означает, что реальное число педагогов, попадающих под сокращение, может быть ещё выше.

Возможности для переподготовки

В Минпросвещения сообщили, что рассматриваются варианты переподготовки учителей начальной школы: они могут работать в средней и старшей школе, стать воспитателями групп продлённого дня, педагогами допобразования, психологами или дефектологами.

Профессор ВШЭ Ирина Абанкина считает, что можно создать систему временного отпуска с сохранением зарплаты — «саббатикала», чтобы учителя могли пройти переподготовку и остаться в резерве.

Что дальше?

Несмотря на спад, эксперты напоминают, что демография развивается волнообразно. В будущем возможно увеличение рождаемости за счёт женщин, родившихся в начале 2000-х годов, а также благодаря мерам поддержки, включая погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

При этом сохраняются риски снижения доходов учителей. Зампред профсоюза образования Михаил Авдеенко выразил обеспокоенность сохранением подушевого финансирования школ, при котором уменьшение количества учеников может негативно отразиться на зарплатах. Он предложил зафиксировать объём финансирования школ, чтобы перераспределить его на оплату труда педагогов.