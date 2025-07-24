Четверг, 24 июля, 2025
22.2 C
Рязань
Новости России

Из-за демографической ямы 90-х в начальных классах школ появятся «лишние» учителя

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С нового учебного года в российских начальных школах (1–4 классы) будет на 346,7 тысячи учеников меньше, чем в прошлом. Об этом сообщают аналитики, опираясь на данные о рождаемости. Снижение численности учащихся приведёт к сокращению до 17 тысяч учителей уже в ближайшее время. Минпросвещения подтвердило, что до 2040 года ожидается дальнейшее падение числа школьников, и сейчас ведомство занимается вопросом переподготовки высвобождающихся педагогов. Об этом пишут «Известия».

Сокращение числа школьников: прогнозы

По данным профсоюза «Учитель», сокращение количества учеников начальной школы продолжится. В 2026/27 учебном году в первый класс пойдёт на 429,7 тыс. детей меньше, чем годом ранее, а в 2027/28 — ещё на 411 тыс. меньше. Причина — в демографической яме: в школу сейчас идут дети, рождённые в начале 2010-х, от женщин, родившихся в конце 90-х — начале 2000-х годов, когда уровень рождаемости был минимальным.

Как сообщила оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова, в 2025 году «лишними» станут 17,3 тыс. учителей начальных классов, а в следующие два года — ещё более 40 тыс. педагогов. Часть из них может перейти в среднюю школу после повышения квалификации. Однако с 2028 года и там начнётся спад: ожидается сокращение учеников на 1,4 млн человек до 2031 года.

По данным Минпросвещения, сегодня на одного учителя приходится в среднем 17 учеников, что сопоставимо с показателями советского времени. Это означает, что реальное число педагогов, попадающих под сокращение, может быть ещё выше.

Возможности для переподготовки

В Минпросвещения сообщили, что рассматриваются варианты переподготовки учителей начальной школы: они могут работать в средней и старшей школе, стать воспитателями групп продлённого дня, педагогами допобразования, психологами или дефектологами.

Профессор ВШЭ Ирина Абанкина считает, что можно создать систему временного отпуска с сохранением зарплаты — «саббатикала», чтобы учителя могли пройти переподготовку и остаться в резерве.

Что дальше?

Несмотря на спад, эксперты напоминают, что демография развивается волнообразно. В будущем возможно увеличение рождаемости за счёт женщин, родившихся в начале 2000-х годов, а также благодаря мерам поддержки, включая погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

При этом сохраняются риски снижения доходов учителей. Зампред профсоюза образования Михаил Авдеенко выразил обеспокоенность сохранением подушевого финансирования школ, при котором уменьшение количества учеников может негативно отразиться на зарплатах. Он предложил зафиксировать объём финансирования школ, чтобы перераспределить его на оплату труда педагогов.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Происшествия

Мать 4 детей из Рязани оставляет малышей одних дома, чтобы заработать деньги на их содержание

Деньги на продукты, нужды детей и свои она зарабатывает случайными подработками, при этом ребята остаются дома одни. Сама многодетная мать уверяет, что справится со всеми проблемами. годовалого сына к себе, чтобы женщине было полегче.
Новости Касимова

20 человек тушили горящий дом в Касимовском округе 

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ардабьево поступило 21 июля в 08:14.
Общество

«Рязанское Лукоморье» соберёт более 500 участников из разных городов России

В этом году количество участников фестиваля выросло в 3 раза. Зарегистрировались 83 команды и 120 индивидуальных спортсменов. Призовой фонд соревнований составит более полумиллиона рублей! 
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Происшествия

Автомобиль сбил насмерть велосипедиста в Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. 
Новости России

Аномальная жара в Петербурге продлится ещё неделю

В Северной столице сохраняется сильная жара. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, температура в городе на Неве будет держаться на уровне +30°C и выше как минимум ещё неделю.
Экономика и бизнес

На станции Рыбное выросла отправка тяжеловесных и длинносоставных грузовых поездов  

Длинносоставными считаются поезда, чья длина превышает 88 условных вагонов. К тяжеловесным поездам относятся те, чей вес превышает 6 тысяч тонн.
Медицина

Павел Малков: Для нас важно, чтобы молодые медики оставались работать в Рязанской области

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время проводится активная работа по всем направлениям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Общество

Рязанцы не спешат отказываться от наличных денег

Исследование Банка России показало: число тех, кто считает невозможным для себя отказ от наличных, за год увеличилось до 43%.
Власть и политика

«Народный контроль» проверил Муниципальный культурный центр в Рязани

По словам Малкова, МКЦ выбрали для посещения сами рязанцы. В этот раз к команде присоединились представители областной Ассоциации ветеранов СВО, Всероссийского общества глухих и неравнодушные жители города.
Общество

Елена Правдина назначена врио ректора Рязанского агротехнологического университета

Министерство сельского хозяйства РФ назначило Елену Правдину временно исполняющей обязанности ректора Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. Она приступила к должности с 24 июля 2025 года.
Новости России

Merkur.de: Путин разочарован срывом отношений с Трампом

Кремль зол из-за того, что отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом так и не сложились. Об этом сообщает немецкое издание Merkur.de со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству. Несмотря на обострение, в Москве по-прежнему рассчитывают на восстановление диалога с Вашингтоном.