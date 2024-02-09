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Из украинского плена домой вернулся один рязанец

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Фото: https://t.me/ombudsmen62/1378
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В ходе обмена военнопленными с ВСУ домой вернулся один житель Рязанской области. Об этом написала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина. 

Возвращения бойца ждали с сентября 2022 года. 

Очень надеюсь, что и другие семьи, которые верят и ждут, обнимут своих близких! – сказала омбудсмен.

Епихина поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и сотрудников аппарата, с которыми Рязанский регион находится в постоянном взаимодействии. 

Всего по данным министерства обороны России из плена ВСУ вернулись 100 военных. 

Напомним, неделю назад из украинского плена были возвращены двое рязанцев

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