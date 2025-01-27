Из свидетелей – в молодожёны: загс рассказал трогательную историю рязанцев, которые сходили на свадьбу и влюбились

Рязанский загс продолжает публиковать истории знакомства и любви рязанских пар. Одну из историй на своей странице ВКонтакте обнародовала руководитель ведомства Елена Сорокина.
Степан и Лилия сыграли свадьбу 25 января. Познакомились молодожёны в Милославском районе, там они были свидетелями на свадьбе.
Регистрация брака Степана и Лилии прошла трогательно. Даже у опытного сотрудника загса она вызвала восхищение:
Отметим, что 25 января 2025 года множество пар сыграли свадьбы по всей Рязанской области. По всей видимости, рязанцев привлекла красивая дата.