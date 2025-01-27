Из свидетелей – в молодожёны: загс рассказал трогательную историю рязанцев, которые сходили на свадьбу и влюбились

Рязанский загс продолжает публиковать истории знакомства и любви рязанских пар. Одну из историй на своей странице ВКонтакте обнародовала руководитель ведомства Елена Сорокина.

Степан и Лилия сыграли свадьбу 25 января. Познакомились молодожёны в Милославском районе, там они были свидетелями на свадьбе.

— До торжества и не подозревали о существовании друг друга. Степан почти полгода готовился к этой новой для себя роли. А вот про то, что нужны красные ленты через плечо, ему сказали в последний момент. Вся свадьба — и свидетельница тоже — ждали, когда Степан раздобудет эти самые ленты. Когда Степан прибежал с «добычей» и увидел свидетельницу — был сражён. Говорит, что сразу решил, — она будет его, — делится Сорокина.

Регистрация брака Степана и Лилии прошла трогательно. Даже у опытного сотрудника загса она вызвала восхищение:

— Когда жених и невеста надевали друг другу кольца, что-то долго говорили друг другу. Их не торопили и не перебивали — было понятно, что это очень сокровенное и важное — на всю жизнь… Невеста плакала, и у жениха были слезы, которых он не стыдился. Это эмоции — очень искренние. Настоящие, — говорится в сообщении. Реклама

Отметим, что 25 января 2025 года множество пар сыграли свадьбы по всей Рязанской области. По всей видимости, рязанцев привлекла красивая дата.