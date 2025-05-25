Из школьной программы уберут обществознание для учеников 6–7 классов

С 1 сентября 2025 года предмет «Обществознание» будет исключён из учебного плана шестых и седьмых классов. Об этом сообщили в Минпросвещения России. Обучение по дисциплине продолжится только с восьмого по одиннадцатый класс. Ещё через год, с 2026-го, обществознание останется только в девятом-одиннадцатых классах.

Переход на новые образовательные стандарты пройдёт поэтапно в течение двух лет. Цель изменений — повысить качество преподавания и сосредоточиться на возрастных особенностях школьников.

Как отметила директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Приступа, учебные программы должны быть гибкими и учитывать актуальные задачи, стоящие перед системой образования. По её словам, при введении или изменении дисциплин особое внимание уделяется не только знаниям по предмету, но и метапредметным результатам — умению мыслить, анализировать и применять информацию в разных ситуациях.

Изменения в учебном плане станут частью более широкой реформы, направленной на адаптацию школьного образования к современным требованиям.