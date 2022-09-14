Из Рязанской области уехали томские десантники, тушившие лесные пожары

Завершилась командировка в Рязанскую область пожарных-десантников из Томска, которые тушили лесные пожары в Окском биосферном заповеднике в течение 10 дней. Об этом сообщили REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Как рассказал руководитель группы Денис Марков, они работали на одном из самых сложных участков.

Денис Марков: «За трактором проводили отжиг кромки пожара. Всего прошли почти 30 километров»

По данным Федеральной Авиалесоохраны, режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Рязанском и Спасском районах Рязанской области. На всей территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.