Суббота, 22 июня, 2024

Из Рязани выпроводили пятерых иностранцев

Автор: 7info

Опубликовано

Сотрудники полиции депортировали и выдворили из страны пятерых иностранных граждан, которые совершили преступления или административные правонарушения на территории Рязанской области.

20 июня Центр временного содержания иностранных граждан в Рязани покинули пять человек. Среди них был один гражданин, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Ещё четверо мигрантов — уроженцев стран Средней Азии — ранее задерживались полицией за различные правонарушения. Судебные органы приняли решение сократить срок их пребывания в России и поместить в Центр временного содержания иностранных граждан.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово», откуда вылетели в страны, гражданами которых они являются.

Согласно законодательству, въезд в Россию им запрещён на срок от пяти до десяти лет.

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