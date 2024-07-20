Из Рязани выдворили иностранца-педофила и нарушителей миграционного законодательства

19 июля из Рязани выдворили 7 мигрантов. Среди них те, кто отбывал сроки за грабёж, разбойное нападение, причинение тяжкого вреда здоровью причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по региону, также депортировали задержанных в ходе рейдов нарушителей миграционного законодательства. Все депортированные — граждане Средней Азии.

Всем им запретили въезд в Россию на сроки от 5 до 10 лет. Мигрантов сопроводили в аэропорт «Домодедово», откуда те направились в страны гражданской принадлежности.