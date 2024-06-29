Из Рязани по Оке в Касимов приплыл двухэтажный плот «БарКасик»

28 июня к берегу Оки в Касимове причалил самодельный двухэтажный плот «БарКасик», сообщает сайт ИД «Пресса».

На плоту находилась компания из семи человек — жителей Рязани и Касимова. За неделю на самодельной платформе размером 3×7 метров прошли по воде 280 километров.

Идейным вдохновителем сплава стал уроженец Касимова, переехавший в областной центр, Виктор Логинов. По его словам, задумка появилась два года назад, когда он увидел проплывающий по воде плот.

— Мы с родственниками и друзьями часто собираемся вместе на отдых, а почему бы и нам не отправиться в водный поход, — рассказал Виктор.

Логинов накидал чертежи и разработал конструкцию плота. Первый плот получился небольшим, на нём справлялись 4 человека. В этом году у «БарКасика» появился второй этаж, состав экипажа увеличился.

Плот изготовлен из металлокаркаса и OSB-плиты. Воздушная подушка сделана из двух десятков пустых железных бочек. На плавсредстве установлен штурвал и лодочный мотор.

Сама конструкция разборная. В назначенный день ее привезли на «ГАЗели» к месту начала сплава. На сбор плота команда потратила четыре часа.

У экипажа плота с собой были рыболовные снасти, запас еды и даже мобильная баня. Для приготовления еды взяли мангал с дровами, также на плоту есть генератор.