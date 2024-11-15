Из Рязани депортировали пятерых мигрантов-преступников

Рязанские полицейские организовали депортацию и выдворение восьми иностранцев, покидающих Россию по решениям Минюста и судебных инстанций.

Все депортированные ранее находились в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) УМВД по Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Пятеро мужчин отбыли наказания за преступления, включая незаконный оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, кражи и организацию незаконной миграции. После окончания сроков суд принял решения о депортации этих лиц, признав их пребывание в России нежелательным.

Еще троих граждан Средней Азии выдворили из страны за нарушения миграционного законодательства. По решению суда на них были наложены административные штрафы с обязательным выдворением.

Иностранцев под конвоем сотрудников иммиграционного контроля УВМ УМВД и ППСП УМВД доставили в московские аэропорты Домодедово и Внуково для отправки на родину.

С начала 2024 года в Рязанской области было выдворено 169 и депортировано 99 иностранцев, ранее находившихся в ЦВСИГ УМВД.