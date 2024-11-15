Пятница, 15 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Из Рязани депортировали пятерых мигрантов-преступников

Дата публикации

Алексей Самохин

Рязанские полицейские организовали депортацию и выдворение восьми иностранцев, покидающих Россию по решениям Минюста и судебных инстанций.

Все депортированные ранее находились в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) УМВД по Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Пятеро мужчин отбыли наказания за преступления, включая незаконный оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, кражи и организацию незаконной миграции. После окончания сроков суд принял решения о депортации этих лиц, признав их пребывание в России нежелательным.

Еще троих граждан Средней Азии выдворили из страны за нарушения миграционного законодательства. По решению суда на них были наложены административные штрафы с обязательным выдворением.

Иностранцев под конвоем сотрудников иммиграционного контроля УВМ УМВД и ППСП УМВД доставили в московские аэропорты Домодедово и Внуково для отправки на родину.

С начала 2024 года в Рязанской области было выдворено 169 и депортировано 99 иностранцев, ранее находившихся в ЦВСИГ УМВД.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Команда РГУ стала участником Международной деловой игры «Россия. Африка. 2030»

Участниками деловой игры стали 140 студентов 32 образовательных организаций высшего образования России, представляющих 25 государств.
Новости Рязани и области

В среднем рязанцы платят за ипотеку почти 70 тысяч рублей

Рязанская область находится на 51 месте в России по ипотечным платежам.
Батюшка подскажет

Рязанский священник объяснил, почему начинать читать Библию нужно с Нового Завета

Правильная очерёдность прочтения поможет правильно понять Ветхий и Новый Заветы.