Суббота, 7 декабря, 2024
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Из Рязани депортировали четверых мигрантов-нарушителей

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Алексей Самохин

В Рязани полицейские приняли участие в процедурах выдворения и депортации за пределы России четверых мигрантов-нарушителей, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Трое граждан стран Средней Азии отбыли сроки в колониях за мошенничество и незаконную миграцию. Иностранцы подлежали депортации. Гражданину страны в Юго-Западной Азии сократили срок пребывания в РФ, мужчину принудительно выдворили с территории России.

Мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. Оттуда их доставили в аэропорт «Домодедово» для отправки на родину.

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