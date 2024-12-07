Из Рязани депортировали четверых мигрантов-нарушителей

В Рязани полицейские приняли участие в процедурах выдворения и депортации за пределы России четверых мигрантов-нарушителей, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Трое граждан стран Средней Азии отбыли сроки в колониях за мошенничество и незаконную миграцию. Иностранцы подлежали депортации. Гражданину страны в Юго-Западной Азии сократили срок пребывания в РФ, мужчину принудительно выдворили с территории России.

Мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. Оттуда их доставили в аэропорт «Домодедово» для отправки на родину.