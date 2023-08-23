Среда, 23 августа, 2023
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Из машины в Рязани украли дорогой металлоискатель

7info
Изображение от wirestock на Freepik

Похитителей дорогого металлоискателя задержали в Рязани сотрудники полиции, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

О краже прибора из автомобиля ВАЗ-2114, припаркованного на улице Дорожной, сообщила 29-летняя рязанка.

Оперативники выяснили, что купить с рук металлоискатель предлагает молодой парень. Продавца нашли и задержали.

Установлено: к краже причастны 16-летний рязанец и его 15-летний знакомый. Молодые люди специально ходили по дворам на окраине Рязани, присматривая машины, из которых собирались украсть вещи. В итоге их добычей стал металлоискатель.

В отношении злоумышленников уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

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