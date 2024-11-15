Пятница, 15 ноября, 2024
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«Из искры — в пламя»: историю любви молодожёнов рассказала Елена Сорокина

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Алексей Самохин

Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина продолжает знакомить с историями пар, женившихся в Рязани. На этот раз она рассказала, как «из искры вспыхнуло пламя».

«Из искры — в пламя». Так, по словам молодожёнов, стремительно вспыхнуло их чувство.

Когда Николай устроился на работу в рязанский магазин, он сразу «заприметил» одну из сотрудниц — Татьяну. Стал оказывать знаки внимания, дарить шоколадки — а она… «игнор». Нет, шоколадки нравились, но не более)

И тут вмешалась коллеги. Отправили Татьяне фото, где Николай мило беседует с девушкой-сотрудницей. Да и ещё подпись, что-то вроде «нашёл себе Николай другую…» Ох, как тут ревность взыграла у Татьяны! Николай вспоминает, как немедленно от Татьяны он получил звонок — да с такими претензиями!)) Пламя так пламя!

— Пусть ваша любовь, дорогие молодожёны никогда не угаснет! Будьте счастливы! — пожелала Елена Сорокина.

«Из искры — в пламя»: историю любви молодожёнов рассказала Елена Сорокина

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