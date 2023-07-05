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Из двигателя автомобиля жительницы Рязани достали котёнка

7info7

5 июля из двигателя автомобиля жительницы Рязани достали котёнка. Об этом она рассказала корреспонденту издания 7info.

Удивительная история спасения произошла днём в центре Рязани. Женщина подошла к своему автомобилю и услышала мяуканье. Как оказалось, котёнок залез под капот машины и добрался до двигателя. Достать животное самостоятельно у рязанки не получилось. Помог вызволить из западни котёнка проходящий мимо военный-десантник, к месту также прибыли волонтёры спасательного отряда.

Из двигателя автомобиля жительницы Рязани достали котёнка
Из двигателя автомобиля жительницы Рязани достали котёнка

Теперь котёнку ничего не угрожает. Владелица автомобиля забрала его к себе на передержку и уже начала поиск хозяев. Она рассказала: котёнок — очень добрый, ласковый и игривый. Те, кто хочет взять себе спасённое животное, могут обратиться по номеру: +7 9206355613

Из двигателя автомобиля жительницы Рязани достали котёнка
Из двигателя автомобиля жительницы Рязани достали котёнка

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