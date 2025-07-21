Из дома престарелых в Солотче эвакуировали 28 человек из-за пожара

В Солотче молния попала в дом престарелых. О пожаре сообщили в пресс-службе МЧС по Рязанской области.

Сообщение о загорании поступило в 17:20. Пожар тушили 30 человек и 9 единиц техники, в том числе инженерная. На месте работают представители администрации Рязани, министерств здравоохранения и соцзащиты.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Проживали в частном пансионате 28 человек из разных регионов страны, всех эвакуировали. В ближайшее время всех пациентов после осмотра медиков доставят в социальные учреждения региона.