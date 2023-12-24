Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Ивлеева впервые высказалась о скандальной «голой» вечеринке в «Мутаборе»

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Организатор «голой вечеринки» в ночном клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева прокомментировала в соцсетях скандал из-за мероприятия.

Блогер пояснила, что изначально вечеринку посвятили презентации фото, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy. По ее словам, рэпер Vacio, пришедший в одном носке на пенисе, «взял ответственность в свои руки и испытал судьбу».

«Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — отметила Ивлеева.

Она добила, что снимать видео с вечеринки и распространять их было крайне неуместно. Деньги с продажи билетов направят на благотворительность.

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