Иви, START и НТВ представили новые материалы к сериалу «Хирург» — триллеру о цене человеческой жизни

Онлайн-кинотеатры Иви и START, а также телеканал НТВ показали тизер-постер и тизер-сцену из остросюжетного сериала «Хирург» (18+), рассказывающего о теневой индустрии торговли органами. Проект уже успел получить признание — он стал «Самым ожидаемым игровым сериалом» по версии фестиваля «Пилот», который прошёл в Иванове в июне 2025 года.

В центре истории — одарённый трансплантолог Сергей (в исполнении Сергея Гилева), который оказывается втянут в преступную сеть чёрного рынка органов. Его обвиняют в убийстве журналистки. После побега из тюрьмы он стремится найти и отомстить тем, кто его предал.

Случайная попутчица — Юля (Марина Ворожищева) — проникается его историей и решает помочь во что бы то ни стало. Однако чем глубже она погружается в происходящее, тем больше вопросов возникает, а правда оказывается гораздо страшнее, чем казалось сначала.

Сериал поднимает острые вопросы морали и человечности. За фасадом престижной клиники скрывается настоящий центр подпольной трансплантологии. Здесь проводят незаконные операции, используя как жертв нелегальных мигрантов, так и отчаявшихся пациентов.

Герои попадают в этот мир по-разному. Упешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради научных целей. Молодая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом и стремящаяся спасти любимого человека. Бесстрашная журналистка с неизлечимым диагнозом, готовая на всё ради шанса выжить.

Каждому приходится делать выбор — остаться человеком или превратиться в хищника. В этом мире границы между добром и злом стираются, и никто не остаётся прежним.

Проект создан компанией Team Films при участии продюсера Теймура Джафарова, а также онлайн-кинотеатров Иви и START. Сценарий написали Станислав Иванов и Василий Клепацкий. Сериал выйдет также в эфире НТВ.

В сериале снимались:

Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Анна Завтур, Евгений Санников, Ростислав Бершауэр, Фёдор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие.