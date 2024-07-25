Четверг, 25 июля, 2024

Ивану Панкову и Сергею Панову присвоили звание «Почётный гражданин города Рязани»

Автор: 7info7

Опубликовано

На заседании Рязанской Гордумы принято решение и присвоении звания «Почётный гражданин города Рязани» Ивану Панкову и Сергею Панову. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Иван Панков был директором Рязанского института (филиала) Московского государственного машиностроительного университета  с 1985 года по 2015 год. Сергей Панов – заслуженный мастер спорта, член общественной организации «Рязанская городская федерация баскетбола»

Кроме того, принято решение наградить рязанцев наградить поётным знаком «За заслуги перед городом Рязанью», почётной грамотой  муниципального образования – городской округ город Рязань, медалью Надежды Николаевны Чумаковой. Также определены те, кому предложили присвоить  звание «Мать-героиня» и наградить медалью ордена «Родительская слава».

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