Ивану Панкову и Сергею Панову присвоили звание «Почётный гражданин города Рязани»

На заседании Рязанской Гордумы принято решение и присвоении звания «Почётный гражданин города Рязани» Ивану Панкову и Сергею Панову. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Иван Панков был директором Рязанского института (филиала) Московского государственного машиностроительного университета с 1985 года по 2015 год. Сергей Панов – заслуженный мастер спорта, член общественной организации «Рязанская городская федерация баскетбола»

Кроме того, принято решение наградить рязанцев наградить поётным знаком «За заслуги перед городом Рязанью», почётной грамотой муниципального образования – городской округ город Рязань, медалью Надежды Николаевны Чумаковой. Также определены те, кому предложили присвоить звание «Мать-героиня» и наградить медалью ордена «Родительская слава».