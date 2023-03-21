Вторник, 21 марта, 2023
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Ивановский судья Дорофеев решил отменить ордер МУС на «арест» Путина

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Судья Ивановского областного третейского суда Михаил Дорофеев опубликовал решение об отмене ордеров на «арест» президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее об этом объявил Международный уголовный суд. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Россия не признает МУС и считает его решение юридически ничтожным.

Как отметил IvanovoNews, Ивановский областной третейский суд отсутствует в соответствующем списке на сайте Минюста. Дорофеев уточнил в беседе с порталом, что сейчас находится в отставке.

«Я решил сделать, так называемый «Наш ответ Чемберлену». Патриотический порыв такой – защитить главу нашего государства», – пояснил он.

Собеседник издания уточнил, что Ивановский областной третейский суд давно расформирован и его решение не имеет юридической силы.

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