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Понедельник, 21 июня, 2021
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Ивановец похоронил мать в огороде, чтобы скрыть факт ее смерти

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор в отношении жителя Савинского района Ивановской области, которого признали виновным в мошенничестве, пишет портал Ivanovo News.

Выяснилось, что у мужчины умерла мать-пенсионерка. Однако он решил скрыть этот факт и закопал родственницу в огороде. На протяжении девяти месяцев прошлого года он получал за покойную пенсию. Сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей.

В итоге злоумышленник приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему предстоит выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.

Также с мужчины будет взыскана сумма похищенных средств.

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