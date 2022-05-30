Ивановцы жалуются на ужасное состояние дорог

Жители деревни Кислячиха Кинешемского района пожаловались на ужасное состояние дорог, пишет IvanovoNews.

По словам недовольной женщины, расположенный там парк «Добрый» привлекает туристов со всей страны.

«Люди летом с удовольствием посещают и из разных регионов. Но дороги с советских времен не ремонтировали, все в ухабах и ямах», – посетовала собеседница издания.

Представители департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области пояснили, что ремонт дорог в запланирован на 2023-2024 и 2024-2025 годы. Также чиновники пообещали подлатать ямы до 15 июня.