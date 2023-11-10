Иван Семенов: этот год стал для Сбера годом проектов в здравоохранении

12 ноября Сбер отмечает 182-летие. Какие инновации появились в Рязанской области благодаря Сберу, как компания поддерживает жителей и предпринимателей, рассказал управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Иван Семенов.

Иван Иванович, Сбер делает невероятное количество социальных проектов. Какие из них реализованы в регионе за последний год?

Этот год стал для нас годом проектов в здравоохранении. Мы начали тестирование цифрового телекардиографа на основе искусственного интеллекта (ИИ) на скорой помощи в Рязани. Данный прибор позволяет исключить врачебные ошибки при постановке диагнозов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и поддерживать оперативную связь с дежурными врачами-кардиологами. От медиков получена положительная обратная связь. В будущем планируется оснащение всех машин скорой помощи этими инновационными устройствами, что позволит создать единый цифровой контур и оптимизировать маршрутизацию больных в стационары.

Также с использованием возможностей ИИ на базе одной из клиник региона идет пилотное тестирование медицинской платформы по постановке диагнозов на основе компьютерной томографии и рентген-снимков. Специальные алгоритмы позволяют распознать любые отклонения и помочь врачу при таких диагностических исследованиях, как КТ грудной клетки, опорно-двигательного аппарата, головного мозга, маммографии и других.

До конца года планируем приступить к реализации проекта «Дистанционный мониторинг пациентов» в двух медицинских организациях региона. Они будут оснащены «умными» тонометрами и глюкометрами, а роботизированный обзвон пациентов будет стоять на страже таких заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Ну а из планов на следующий год – это, безусловно, совместный с Правительством Рязанской области проект по созданию образовательного пространства «Школа 21», где каждый желающий сможет получить такую востребованную в настоящее время профессию IT-специалиста.

Искусственный интеллект в больницах – звучит фантастически. Еще одно удивительное явление – оплата при помощи биометрии. В регионе такая возможность появилась совсем недавно, как на нее реагируют рязанцы?

В Рязанской области терминалы с биометрическим распознаванием лица устанавливаются очень активно. Они уже появились в магазинах, аптеках, супермаркетах, по всему региону их уже более полутора тысяч. К 2024 году планируется установить еще 5000 единиц. Оплата улыбкой – новая технология не только для Рязанской области, но и для всей страны, однако наши земляки активно ее осваивают.

Рязанцы вообще активно реагируют на предложения Сбера. Год был рекордным по количеству выданных ипотечных кредитов?

Да, ипотека – это один из самых популярных продуктов в розничном кредитовании. В этом году в Рязанской области мы помогли приобрести жилье 9 000 семей на сумму, превышающую 24 млрд рублей. Эти показатели превышают прошлогодние более чем в два раза. Рекордная цифра для Рязанского Сбера.

На первом месте по-прежнему остается интерес к готовому жилью, за ними следуют новостройки. Интересно, что наши земляки все чаще задумываются о строительстве собственного дома. Возможно, это связано с тем, что цена квартиры в новостройке и индивидуального жилищного строительства в Рязанской области могут быть одинаковыми.

Ипотечное кредитование можно назвать драйвером кредитования физических лиц. За 10 месяцев текущего года нами выдано более 42 млрд рублей, что уже превышает показатели полного 2022 года. Что касается вкладов и других привлеченных от населения средств, здесь также заметен рост с начала года на 16,4%. Ожидаем продолжение этого роста и в оставшиеся недели до конца года, так как текущая доходность до 14% позволяет нашим клиентам хорошо зарабатывать на инвестициях.

Такой объем выданных кредитов – хорошая поддержка для рязанцев. А как обстоят дела с поддержкой предпринимателей?

Процесс кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимально удобен: после регистрации бизнеса в первый же день в Сбере можно получить первый кредит на развитие, а через 30 дней – лизинг.

Активно развивается направление беззалогового кредитования: клиенты Сбербанка имеют возможность получить кредит в сумме до 10 млн рублей без обеспечения на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели. А для компаний, которые занимаются сельским хозяйством, доступно кредитование без залога в сумме до 50 млн рублей.

А как насчет малого и среднего бизнеса?

Самый популярный кредит у малого и микробизнеса Рязанской области – на пополнение оборотных средств. Выданная сумма по этому продукту составляет почти 2 млрд рублей. Также в 2023 году более 600 рязанских предпринимателей воспользовались возможностью кредитования с 30-дневным беспроцентным грейс-периодом, и получили более 1 млрд рублей.

Кроме того, Сбер активно принимает участие во всех программах льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. Так, за 2023 год по льготному кредитованию клиентов малого бизнеса Сбером оказана поддержка на общую сумму 1,2 млрд рублей.

За 2023 год мы открыли более 3 400 счетов новым предпринимателям. Новый бизнес регистрируется бесплатно и без визита в налоговую службу – кстати, всем «новичкам» при открытии счета в Сбере до конца ноября мы зачисляем 3 000 рублей. Плюс в работе предпринимателям помогают сервисы экосистемы Сбера: онлайн-бухгалтерия, онлайн-кассы, сервис «Личный юрист» – все это мы подключаем в помощь бизнесу.

Три тысячи рублей – приятный бонус. А есть ли подарки для клиентов в честь Дня рождения? Все уже привыкли, что в ноябре Сбер предлагает что-то особенное.

Действительно, начиная с 2018 года банк и его партнеры готовят уникальные и выгодные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. С 9 по 12 ноября во время «Зеленого дня» будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и другие. Также с большими скидками можно купить умные устройства Sber.

Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них «Зеленый день» стартовал на три дня раньше – с 6 ноября, а условия по ряду продуктов и сервисов будут еще более выгодными, чем для всех остальных: повышенный кешбэк, больший размер скидки. Так что у всех, кто пока не подключил подписку, еще есть время ее оформить.

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