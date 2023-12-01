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Иван Нифонтов стал министром спорта Алтайского края

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Губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с Иваном Нифонтовым. Фото: altairegion22.ru
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Министром спорта Алтайского края назначен Иван Витальевич Нифонтов. К своим обязанностям он приступит также 1 декабря, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Иван Нифонтов — дзюдоист, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпиады 2012 в Лондоне. Выступал за Рязанскую область.

Нифонтов родился в Казахстане, в 1997 году приехал с родителями в Барнаул. Пик спортивной карьеры Нифонтова пришёлся на время жизни в Рязани, где он учился в в филиале университета МВД имени Кикотя, затем служил в полиции.

Статья о Нифонтове в Википедии сообщает интересный факт. В 2009 году Иван вышел на татами против Владимира Путина. Он несколько раз бросил Нифонтова на ковер. Позже дзюдоист признался, что премьер-министр находится в прекрасной физической форме.

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