Иван Емельяненко вышел из колонии и планирует вернуться в MMA

Боец смешанных единоборств (MMA) Иван Емельяненко вышел на свободу из колрнии по УДО. Спортсмен, являющийся братом известных бойцов Фёдора и Александра Емельяненко, уже заявил корреспонденту РЕН ТВ, что намерен вернуться на ринг.

«По поводу возвращения на ринг. Думаю, да, если буду интересен. Надо созвониться с промоутерами. Думаю, что вернусь», — сказал Емельяненко.

В 2024 году против мастера спорта РФ по рукопашному бою было возбуждено уголовное дело после его участия в уличной драке. Иван Емельяненко нанёс удар мужчине, который оскорбил его семью. Боец был приговорён к полутора годам колонии.

Об УДО Емельяненко стало известно 10 сентября, после того как Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил его ходатайство. Перед этим спортсмен попросил прощения у пострадавшего и выплатил ему компенсацию.

Во время заключения Емельяненко продолжал поддерживать физическую форму.

«В колонии есть спортгородок. Каждый день занимался. Форму более-менее поддерживал», — рассказал он.

Спортсмен заявил, что выходит на свободу с «самыми светлыми чувствами», добавив, что его поклонники скоро «всё увидят сами».