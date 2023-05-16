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Иван Бахилов встретился с приехавшим в отпуск в Касимов бойцом СВО

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Глава администрации Касимова Иван Бахилов встретился с приехавшим в отпуск мобилизованным. Об этом чиновник написал ВКонтакте.

Мобилизованный житель города Касимов Денис во время своего отпуска нашел время встретиться со мной.
Обсудили работу волонтеров, предпринимателей, администрации по сбору и направлению помощи в зону СВО.
Такие встречи помогают из первых уст узнать, что необходимо нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции.

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