Иван Бахилов встретился с приехавшим в отпуск в Касимов бойцом СВО

Мобилизованный житель города Касимов Денис во время своего отпуска нашел время встретиться со мной.

Обсудили работу волонтеров, предпринимателей, администрации по сбору и направлению помощи в зону СВО.

Такие встречи помогают из первых уст узнать, что необходимо нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции.