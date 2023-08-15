Иван Бахилов рассказал о планах воссоздания взлётно-посадочной полосы в Касимове

Глава администрации Касимова Иван Бахилов 15 августа встретился с руководителем областной аэропорта «Протасово» Александром Шуриковым. Итогами встречи он поделился на своей странице ВКонтакте.

В ходе встречи Бахилов и Шуриков обсудили вопросы взаимодействия, возрождения и совместного использования авиационной инфрастуктуры города Касимова. Глава администрации Касимова доложил о планах воссоздания взлётно-посадочной полосы и имеющихся возможностях по подготовке кадров на базе городских учебных заведений.

Удалось также изучить материально-техническую базу и учебный класс для профессиональной подготовки.