Иван Бахилов рассказал о насыщенном рабочем дне главы администрации Касимова

Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал, как прошёл первый день новой рабочей недели. Соответствующий пост чиновник опубликовал ВКонтакте.

Как обычно проехали по городу с утра, для определения плана работы на неделю, на еженедельном аппаратном совещании дал поручения и выслушал отчёты о выполненных работах. В очередной раз заострил внимание на исполнительской дисциплине и персональной ответственности за исполнение своих обязанностей.

Совместно с Касимовский районом и волонтерскими центрами муниципалитетов обсудили вопросы сбора гуманитарной помощи для отправки ее в зону СВО. Приняли решение работать совместно, в зоне СВО наши ребята находятся вместе, защищая нас бок о бок и только совместная слаженная наша работа покажет хороший результат.

Вторую половину дня посвятил производствам города. Посетил ООО «Касимовсетьснасть», познакомился с руководителем, осмотрел производство, сейчас на предприятии в работе большой заказ.

Также посетил самое известное производства чая и кофе в области «Keeper of grains». В линейке компании свыше 100 сортов кофе и фирменных смесей и блендов (кофейных смесей). Продукция компании занимает лидирующие позиции и поставляется по всей России.

Производство находится на территории судоремонтного завод, там осмотрел стапеля для ремонта судов.

В Управлении образовании обсудили с директорами школ вопросы подготовки к единому государственному экзамену.

Продолжил день на встрече с жителями ул. 50 лет СССР. Выслушали проблемные вопросы, проговорили задачи, все поручения уже даны.

Завершил рабочий день в мкр.Затон, обсудили проблемы сноса домов расселённых по программе переселения.