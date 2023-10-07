Иван Бахилов провёл субботний объезд города

В субботу, 7 октября, глава администрации Касимова Иван Бахилов провёл традиционный объезд города. Итогами объезда он поделился на своей странице ВКонтакте

В первую очередь заехал на улицу Уткина,где решен вопрос с заменой центрального водопровода, зашёл к Борису Николаевичу Родионову —

ветерану Великой Отечественной войны, несмотря на повод знакомства, рад что познакомился с человеком,который защищал нашу Родину, наша задача сделать жизнь ветеранов удобной,комфортной и спокойной.

Проконтролировал ремонт дорог, за этот год мы сделаем около 9 километров дорог в городе,почти все работы завершены. На ул.Московской на неделе сгорел дом,который был расселен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.Уже обозначал проблему сноса подобных домов, данные работы дорогостоящие и финансирование на них не предусмотрено ни одним из бюджетов,но проблему нужно решать. Будем искать пути решения.

На ул.Чижова в районе пруда посмотрели место которое начали благоустраивать совместо с жителями города и предпринимателями.Летом там была построена клумба, на месте стихийной свалки, поставили лавочки, сейчас готовим территорию для установки декоративного забора.