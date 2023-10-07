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Иван Бахилов провёл субботний объезд города

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В субботу, 7 октября, глава администрации Касимова Иван Бахилов провёл традиционный объезд города. Итогами объезда он поделился на своей странице ВКонтакте

В первую очередь заехал на улицу Уткина,где решен вопрос с заменой центрального водопровода, зашёл к Борису Николаевичу Родионову —
ветерану Великой Отечественной войны, несмотря на повод знакомства, рад что познакомился с человеком,который защищал нашу Родину, наша задача сделать жизнь ветеранов удобной,комфортной и спокойной.

Проконтролировал ремонт дорог, за этот год мы сделаем около 9 километров дорог в городе,почти все работы завершены. На ул.Московской на неделе сгорел дом,который был расселен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.Уже обозначал проблему сноса подобных домов, данные работы дорогостоящие и финансирование на них не предусмотрено ни одним из бюджетов,но проблему нужно решать. Будем искать пути решения.

На ул.Чижова в районе пруда посмотрели место которое начали благоустраивать совместо с жителями города и предпринимателями.Летом там была построена клумба, на месте стихийной свалки, поставили лавочки, сейчас готовим территорию для установки декоративного забора.

Иван Бахилов провёл субботний объезд города
Иван Бахилов провёл субботний объезд города
Иван Бахилов провёл субботний объезд города
Иван Бахилов провёл субботний объезд города

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