Иван Бахилов обратился к жителям Касимова

Глава администрации Касимова обратился к жителям города. Обращение мэр разместил ВКонтакте утром 12 декабря.
«Уважаемые жители города!
Сильнейший снегопад накрыл Рязанскую область и наш город: метель, а также порывистый ветер. Такая погода ожидается и в ближайшие дни.
Для ликвидации стихии коммунальные службы перешли на работу в усиленном круглосуточном режиме.
Автомобильные дороги прочищаются и посыпаются как в ночные, так и в дневные часы.
Что же касается общественных пространств и дворов, то здесь уже трудятся сотрудники МКП „Касимовсервис“ и управляющих компаний.
Ввиду большого количества выпавшего снега за относительно короткий промежуток времени просьба к жителям с пониманием относиться к текущим условиям.
Для того, чтобы данная работа не имела хаотичности, разработаны и внедрены специальные регламенты, которые коммунальные службы муниципалитета строго и выполняют под моим личным руководством.
Будьте аккуратнее и берегите себя!
Спасибо за понимание!»