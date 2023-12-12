Иван Бахилов обратился к жителям Касимова

Глава администрации Касимова обратился к жителям города. Обращение мэр разместил ВКонтакте утром 12 декабря.

«Уважаемые жители города!

Сильнейший снегопад накрыл Рязанскую область и наш город: метель, а также порывистый ветер. Такая погода ожидается и в ближайшие дни.

Для ликвидации стихии коммунальные службы перешли на работу в усиленном круглосуточном режиме.

Автомобильные дороги прочищаются и посыпаются как в ночные, так и в дневные часы.

Что же касается общественных пространств и дворов, то здесь уже трудятся сотрудники МКП „Касимовсервис“ и управляющих компаний.

Ввиду большого количества выпавшего снега за относительно короткий промежуток времени просьба к жителям с пониманием относиться к текущим условиям.

Для того, чтобы данная работа не имела хаотичности, разработаны и внедрены специальные регламенты, которые коммунальные службы муниципалитета строго и выполняют под моим личным руководством.

Будьте аккуратнее и берегите себя!

Спасибо за понимание!»