Вторник, 12 декабря, 2023
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Иван Бахилов обратился к жителям Касимова

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Глава администрации Касимова обратился к жителям города. Обращение мэр разместил ВКонтакте утром 12 декабря.

«Уважаемые жители города!

Сильнейший снегопад накрыл Рязанскую область и наш город: метель, а также порывистый ветер. Такая погода ожидается и в ближайшие дни.

Для ликвидации стихии коммунальные службы перешли на работу в усиленном круглосуточном режиме.

Автомобильные дороги прочищаются и посыпаются как в ночные, так и в дневные часы.

Что же касается общественных пространств и дворов, то здесь уже трудятся сотрудники МКП „Касимовсервис“ и управляющих компаний.

Ввиду большого количества выпавшего снега за относительно короткий промежуток времени просьба к жителям с пониманием относиться к текущим условиям.

Для того, чтобы данная работа не имела хаотичности, разработаны и внедрены специальные регламенты, которые коммунальные службы муниципалитета строго и выполняют под моим личным руководством.

Будьте аккуратнее и берегите себя!

Спасибо за понимание!»

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