Итоги масштабного рейда по соблюдению миграционного законодательства и ПДД подвели в Рязанской области

В Рязанской области полиция провела масштабный рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства и ПДД.

Проверка выявила 5 миграционных нарушений – иностранные граждане нарушали режим пребывания в РФ.

В сфере безопасности дорожного движения выявили 8 нарушений – перевозка людей в салоне автомобиля сверх установленного количества, перевозка людей вне салона автомобиля, нарушение норм тонирования и отсутствие страховки.

По линии автодорожного надзора выявили 6 нарушений – управление автотранспортом без тахографа, осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения, несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака и перевозка пассажиров и грузов с нарушением правил безопасности.

Проверку ТС, водителей и пассажиров – иностранцев провели 2 августа сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области. В рейде участвовали сотрудники отдельного батальона ППСП и ГИБДД УМВД, УФСБ по Рязанской области и специалисты Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Ространснадзора на территории Рязани.

Областное управление МВД сообщает, что рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.