Итоги бизнес-миссии в Казахстан: переговоры, презентации, встречи

28 июня завершилась бизнес-миссия предпринимателей Рязанской области в Казахстан. Ее организатором выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

12 рязанских экспортно ориентированных компаний ― производители стройматериалов, товаров народного потребления, медицинских изделий, мебели, представители сферы АПК, IT и пищевой промышленности ― провели B2B встречи с потенциальными покупателями рязанской продукции, а также выездные встречи на предприятия Казахстана.

Как сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, по итогам бизнес-миссии 16 экспортных контрактов находятся на подписании и согласовании, еще 5 — на стадии обсуждения и подготовки.

«Для 12 участников были организованы и проведены 90 встреч с 79 компаниями из Казахстана. Компании «КФ Конфеста», «РТК», «Медителл», ТД «Вестар», «Агромарт», «Кубометр света», «Гидротех», «Спорт Комплект», «Би-ту-би Юроп», «Квантрон», «Фахманн Руссланд», «Азимут» достигли договоренностей по поставке изделий из стекла, оборудования для спортивных и детских площадок, бытовой химии, косметики, средств личной гигиены, материалов для теплиц, светового оборудования, систем контроля качества и другой продукции. Ведутся переговоры о реализации совместных производств на территории Казахстана», ― рассказала Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Ранее стало известно, что в 2024 году намечено 6 бизнес-миссий Рязанской области в дружественные страны. В начале года уже состоялись визиты в Турцию, Китай и Азербайджан.

«Бизнес-миссии — эффективный формат, который наши предприятия активно используют для выхода на новые рынки и поиска деловых партнеров за рубежом. По итогам поездок мы собираем обратную связь от участников, чтобы оптимизировать организацию визитов и добиться лучшего результата в виде заключенных контрактов», ― отметила Юлия Швакова.