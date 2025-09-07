Итальянский подросток Карло Акутис станет первым святым-миллениалом

Карло Акутис, 15-летний итальянский подросток, умерший в 2006 году от лейкемии, будет канонизирован Католической церковью и станет первым святым из поколения миллениалов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Ватикан. Церемония канонизации назначена на 7 сентября и пройдет на площади Святого Петра.

Акутис при жизни прославился как создатель веб-сайтов и популяризатор католической веры в интернете, за что получил прозвище «инфлюенсер Бога».

Католическая церковь требует подтверждения двух чудес для причисления к лику святых. Первое из них — исцеление бразильского ребенка от врожденного заболевания поджелудочной железы — было признано в 2020 году, после чего Акутис стал блаженным. Второе чудо связано с выздоровлением девушки из Коста-Рики, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму после падения с велосипеда во Флоренции, пишет NEWS.ru

