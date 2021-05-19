День пионерии: История праздника в Рязанской области

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Сегодня,19 мая, в России отмечается День пионерии. Праздник даёт повод многим поностальгировать о прошлом, когда день рождения пионерии отмечался в СССР масштабными мероприятиями, а красный галстук были свидетельством принадлежности к особой касте — пионеров.

Начало движению было положено в 1922 году на Второй Всероссийской конференции комсомола. В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».

Первый пионерский отряд в Рязани появился в 1923 году, шефство над ним взял горком комсомола.

Сегодня день рождения пионерии — скорее неофициальный праздник, отмечаемый детскими и молодёжными организациями и силами КПРФ.

Архивы 7 info напоминают нам о том, что 19 мая 2013 года, на площади Ленина состоялась торжественная линейка, посвящённая 90-летию образования Рязанской областной детской пионерской организации, а 19 мая 2017 года подобная церемония состоялась в честь 95-годовщины.

На линейке присутствовали школы не только Рязани, но и других районных центров области, а также представители пионерии 40-х – 80-х. Церемония посвящения началась с торжественного внесения знамени Рязанской областной пионерской организации.

Затем юные пионеры дали торжественное обещание «любить родину, дорожить её историей, помогать старшим, выполнять законы пионеров».

Ребятам повязали красные галстуки старшие товарищи, и все вместе, дружно, встав

в вожатский круг, исполнили гимн пионеров – «Взвейтесь кострами синие ночи».

О своём пионерском прошлом тепло вспоминает Надежда Куликова. В школьные годы она была председателем совета дружины имени Зои Космодемьянской Тумской школы № 3 Клепиковского района Рязанской области. Повзрослев, Надежда Николаевна также занималась с пионерами и комсомольцами, воспитывала подрастающее поколение. Долгие годы она является директором рязанского областного лагеря старшеклассников «Рубин».

– Я очень хорошо помню свое пионерское детство. До сих пор вспоминаю, как в нашей школе проходило 50-летие со дня образования СССР. Мы делали большой праздник «15 республик – 15 сестёр». Наш класс представлял Молдавию. Мы делали костюмы, разучивали национальный танец, пытались говорить на молдавском, – делится Надежда Николаевна. По её словам, школьный день всегда был наполнен интересными событиями.

– Мы очень чтили местных героев. В нашей школе училась Наташа Шпилёва, она повторила на Украине подвиг Зои Космодемьянской. Мы встречались с её одноклассниками, которые остались живы после войны. Всегда было место труду. Занимались и поисковой работой, собирали макулатуру, металлолом. Были и масштабные дела: зимой заготавливали еловые и сосновые ветки для колхоза, собирали для аптеки лекарственные растения. И конкурсы разные были, например, смотр строя и песни. После уроков мы выходили на улицу и в какие игры только ни играли, бегали, были у нас свои маленькие приключения.

Торжественно и с большим размахом в небольшом посёлке, где жила Надежда Николаевна в школьные годы, отмечали День пионерии.

– День Пионерии моего детства – это большой праздник. На центральной улице нашего посёлка всегда проходила торжественная линейка у памятника В.И. Ленину. Мы от школы шли с барабанами под знаменем нашей пионерской дружины. В этот день принимали в пионеры новых ребят, ветераны комсомольцам повязывали галстуки. А потом мы шли либо на наш поселковый стадион, там проводились спортивные мероприятия, либо на берег реки с классом и общались там, отдыхали, – вспоминает Надежда Николаевна